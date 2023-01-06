السيسي يصافح الأقباط في كاتدرائية ميلاد المسيح وموقف طريف مع "بابا نويل" (فيديو)

تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموقف طريف خلال وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

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وظهر أحد الأشخاص يرتدي زي "بابا نويل"، وقام بمصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط ضحك الحاضرين.

ووجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأقباط في المهجر.

وقال البابا تواضروس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، "أهنئكم جميعا بعيد الميلاد المجيد، وبداية عام جديد 2023، وأود أن أرسل كل التهنئة من أرض مصر إلى كل الابراشيات والكنائس القبطية في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية.. أهنئكم باسم المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية".

المصدر: القاهرة 24