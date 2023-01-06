مصر.. علاء مبارك يدخل على خط أزمة الشعراوي

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى الأخيرة عن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز !قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الان! pic.twitter.com/amCoSdQk0V — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 6, 2023

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وقال علاء مبارك، خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراما لأصحاب ولا أعز.

وأضاف، أن إبراهيم عيسى قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي وهو فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته، متابعًا: تطاول غير مقبول.. ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الآن؟

وكان شن الإعلامي إبراهيم عيسى، هجوما على الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا: الشعراوي شيخ متطرف داعشي سلفي ضد الأقباط ويهين المرأة وليس وسطيا كما يرى البعض، وتعامل الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخا، وكان شيخا سماعيا شفهيا وليس فقيها.

وأكمل إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج حديث القاهرة: وضع نفسه في مكانة أعلى من المرأة ويهين المرأة كأنه شخص عجوز ريفي، موضحا أنه لم يتخذ المعايير والفكر في انتقاد المرأة، كما طالب بضرب المرأة، بالإضافة إلى أنه طالب بمنع المرأة من العمل، مؤكدا أن هذا هو المفهوم السلفي عن المرأة، ويعتبر منتجا سلفيا منتقصا للمرأة.

المصدر: RT