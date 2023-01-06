السيسي للمصريين: خوف الناس مبرر.. ولا نخفي شيئا عن الرأي العام

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة برسالة إلى المصريين، طلب منهم فيها عدم الخوف من الأوضاع التي تمر فيها البلاد.

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وخلال حضوره قداس عيد الميلاد، أوضح عبد الفتاح السيسي قائلا: "قلق الناس وخوفهم في مصر مبرر، و لا نخفي شيئا عن الرأي العام"، داعيا إلى عدم الإصغاء لمطلقي الشائعات.

وقال السيسي للمصريين: "لا تخافوا..ربنا موجود لن يتركنا".

وأردف الرئيس المصري: "تأثيرات الأزمة العالمية ضخمة جدا لو استمرت الحرب عاما أو أكثر..نحن نعاني لكن لا نخاف".

المصدر: RT