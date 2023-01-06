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السيسي للمصريين: خوف الناس مبرر.. ولا نخفي شيئا عن الرأي العام

أخبار العالم العربي

السيسي للمصريين: خوف الناس مبرر.. ولا نخفي شيئا عن الرأي العام
AFP
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توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة برسالة إلى المصريين، طلب منهم فيها عدم الخوف من الأوضاع التي تمر فيها البلاد.

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وخلال حضوره قداس عيد الميلاد، أوضح عبد الفتاح السيسي قائلا: "قلق الناس وخوفهم في مصر مبرر، و لا نخفي شيئا عن الرأي العام"، داعيا إلى عدم الإصغاء لمطلقي الشائعات. 

وقال السيسي للمصريين: "لا تخافوا..ربنا موجود لن يتركنا".

وأردف الرئيس المصري: "تأثيرات الأزمة العالمية ضخمة جدا لو استمرت الحرب عاما أو أكثر..نحن نعاني لكن لا نخاف".

المصدر: RT

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