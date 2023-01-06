100 مصري كادوا يغرقون في نهر النيل

شحطت معدية ركاب وسيارات بنهر النيل على متنها 100 راكب و4 سيارات نقل وربع نقل وملاكي و3 دراجات بخارية، حيث كادت أن تتسبب في كارثة.

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ونجحت المسطحات المائية التابعة لمديرية أمن بني سويف في تسيير "لانش" إلى المعدية لنقل الركاب إلى مرسى النيل من الناحية الغربية أمام قرية كفر ناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، إنه لم تحدث خسائر في الأرواح أو إصابات بين ركاب المعدية أو إعاقة للمجرى الملاحي.

وأضاف صلاح أنه فور تلقي بلاغ أهالي قريتي كفر ناصر وغياضة الشرقية الواقعتين على ضفاف النيل من الناحية الشرقية والغربية بحدوث عطل مفاجئ في "معدية" كفر ناصر التي تقل الركاب من الناحيتين الشرقية والغربية على نهر النيل، تم إبلاغ المسطحات المائية التي توجهت بسرعة إلى موقع الحادث، وتم تسيير لانش لنقل وإنقاذ الركاب من وسط نهر النيل.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين شحوط معدية بنهر النيل على متنها أكثر من 100 راكب وسيارات نقل وربع نقل وملاكي ودراجات بخارية.

وكشفت أجهزة الأمن أن سبب شحوط "المعدية" انخفاض منسوب مياه نهر النيل، وتم نقل الركاب وعددهم 15 راكبا بمعرفة قوات قسم البيئة والمسطحات المائية للشاطئ الشرقي عن طريق لانشات تابعة لهم.

وتمكنت قوات البيئة والمسطحات المائية بالاستعانة بلانش لإنقاذ الركاب، واستعانت أيضا بإحدى الوحدات النهرية من سحب المعدية إليها إلى الشاطئ الغربي بما عليها من سيارات دون حدوث ثمة خسائر أو تلفيات.

وكلفت الأجهزة الأمنية، قسم البيئة والمسطحات المائية والرقابة النهرية لإعادة فحص المعدية النهرية فنيا، وتم التحفظ على المعدية النهرية لحين فحصها بمعرفة قسم البيئة والمسطحات المائية والفنيين بإدارة الملاحة والرقابة النهرية.

المصدر: الشروق