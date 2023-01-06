الحكومة المصرية تعلن قائمة منح للعمال خلال العام الحالي

منح قانون العمل رقم 12 لعام 2003 بمصر، العديد من المنح لفئة العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، حيث يتجاوز عدد العمال في هذا القطاع أكثر من 15 مليون عامل.

إقرأ المزيد

وذكرت وزارة القوى العاملة أن هذه المنح السنوية في عام 2023، تتوزع كما يلي:

1- منح المواليد الجدد من 200 إلى 500 جنيه.

2- منحة المدارس، وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه.

3- منحة الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه.

4- منحة المولد النبوي الشريف وتتراوح من 200 إلى 300 جنيه.

5- منحة الزواج وتتراوح ما بين 1000 إلى 1500 جنيه.

6- منحة وفاة رب الأسرة أوأحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أوالعائل وتصل إلى 500 جنيه".

وبجانب هذه المنح، تقوم مديريات القوى العاملة بصرف تعويضات مالية مناسبة في حال تعرض العمالة غير المنتظمة لأي أضرار أوكوارث.

المصدر: RT