مصر.."الغرف التجارية" توجه نصيحة لمالكي الذهب

وجه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة لمالكي الذهب الذين لا يريدون استعماله.

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وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح نادي نجيب أن سعر غرام الذهب "عيار 21" سجل اليوم الخميس، 1730 جنيها، حيث أن سعره العالمي بلغ 1830 دولارا لـ"الوقية"، كما سجل "عيار 18" 1483 جنيها، بعد طرح شهادات بعائد 25%.

وأشار نجيب إلى أن المستثمر في الذهب مستمر، خاصة أن هذا المعدن يعطي استقرارا نسبيا لأصحابه، لافتا إلى أن المواطنين الذين يمتلكون الذهب ولا يستخدمونه، سيقومون ببيعه ووضع قيمته في البنوك، من أجل الحصول على فائدة بنسبة 25%، وأن قرار بنكي "مصر والأهلي"، لن يكون مؤثرا بشكل كبير على أسعار الذهب، لكن من الممكن أن يكون هناك تأثير بسيط، وبعد 10 أيام سيتم معرفة هل سينخفض الذهب أو سيرتفع.

وأضاف: "اللى معاه ذهب مش بيستعمله، يبيعه، ويحصل على الفائدة الخاصة بـ25%".

المصدر: "المصري اليوم"