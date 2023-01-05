الأردن يحذر من الفكر المتطرف للوزير الإسرائيلي بن غفير

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، والتحركات المطلوبة لوقفه واحترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس.

وشدّد الصفدي في اتصاله مع كولونا على ضرورة بلورة تحرّك دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وضمان احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم فيه وفي جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما نوّه وزير الخارجية خلال الاتصال الذي جرى قبيل انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي بدعوة أردنية فلسطينية مشتركة، وبطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي في المجلس، بخطورة اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك وانعكاساته على الأمن والاستقرار.

كما حذّر من خطورة الفكر الإقصائي المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي وضرورة إرسال رسالة دولية واضحة تدينه وترفضه.

بدورها، أكدت الوزيرة كولونا، أن بلادها تؤكّد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي في الحرم ووقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين.

المصدر: بترا