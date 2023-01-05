كم تبلغ مليارات السعودية والإمارات في مصر؟

أعلن المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأوراسيا بغرفة دبي عبد الله باقر، أن حجم التجارة بين دبي ومصر خلال الفترة من “2018-2021” بلغت نحو 5.5 مليار دولار.

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وأضاف أن الواردات من مصر تعد ثاني أكبر معاملات تجارية حيث تمثل 39% في المتوسط كحصة من إجمالي التجارة الثنائية بين دبي ومصر، حيث قدر متوسط واردات دبي من مصر بملياري دولار خلال 2018-2021، بينما تعد صادرات دبي إلى مصر ثالث أكبر معاملات تجارية، حيث تمثل 15.9% في المتوسط كحصة من إجمالي التجارة الثنائية خلال تلك الفترة بمتوسط قيمة 873.5 مليون دولار.

وأشار باقر إلى أنه نتيجة ذلك حافظ دبي على ميزان تجاري إيجابي مع مصر والذي وصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في 2021 وهو الأكبر منذ 2018، لافتا إلى أن مصر لها دور كبير في بلاده في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والتشريعية، ونأمل أن تكون مصر من الدول الـ 10 الأولى في العلاقات الاقتصادية والتجارية .

ولفت إلى أن غرفة دبي العالمية افتتحت بنهاية العام الماضي مكتبا لها في مصر ، والذي سيتولى العمل على تقوية العلاقات بين الجانبين وتذليل العقبات لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية، وسيكون مركزا استراتيجيا لتلك العلاقات.

وفي سياق آخر، قال صالح بكر الطيار، المستشار القانوني لمجلس الأعمال المصري السعودي، ومدير مركز الدراسات الأوروبي العربي والأمين العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية سابقا، إن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض قفز خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%.

وذكر أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر تخطى حاجز 32 مليار دولار، من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.

بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، وتعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر المستثمرين العرب بمصر.

المصدر: وكالات