"مش كفاية طرق يا كامل يا وزير".. السيسي يعلق على انتقادات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق التنمية التي تريدها الدولة في جميع المحافظات المصرية.

إقرأ المزيد

وأشار الرئيس المصري خلال افتتاح مشروعات تنموية في سوهاج، إلى أن مصر تحتاج إلى 70 تريليون جنيه لكي تستطيع عمل التنمية التي تريد الدولة تحقيقها في جميع المحافظات، قائلًا: "عشان الدولة تقف على رجليها محتاجه شغل وفلوس كتير أوي".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بتابع السوشيال ميديا كويس وبشوف الناس بتكتب ايه وتقول: مش كفاية طرق وأسفلت بقي يا كامل يا وزير"، معقبا: "لا مش كفاية طرق الطرق أهم حاجة وهي بداية أي تعمير".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أثناء سفره من القاهرة إلى سوهاج بالطائرة كان ينظر إلى المباني والمحافظات، قائلًا: "أنا كنت بشوف المشروعات وبشوف المباني وقولت لسه بدري جدًا".

المصدر: القاهرة 24