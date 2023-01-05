مصر تجمع شمل الليبين.. الإعلان عن الاستعداد لإجراء انتخابات في ليبيا قريبا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ، إن مصر وقفت ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا، موضحا أنه سيتم إجراء انتخابات في ليبيا خلال أسرع وقت ممكن.

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وأضاف عقيلة صالح في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، ورئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي، بمقر مجلس النواب المصري، أنه تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في ليبيا.

من جانبه، قال خالد الشمري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية: "إننا نعمل على وضع خارطة لحل الأزمة السياسية، بالتوافق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأوضح أنه سيتم وضع خارطة الطريق بعد لقاءات مع القوى السياسية الليبية، وبالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لأنها تتعلق بعدة ملفات ومسارات، لهذا لا بد من توافق سياسي ورعاية أممية.

وأشار إلى أن "خارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها سنحدد فيها مددا واضحة ومهاما واضحة، وسيعلن عنها قريبا".

وأوضح أنه تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي إن مصر تحرص على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداد للأمن القومي المصري ونؤكد على دعمنا التام للجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهي الأزمة الراهنة، حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، والتي تُوجت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على القاعدة الدستورية التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية