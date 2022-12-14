لماذا قرر السيسي تحديد الحدود الغربية لمصر مع ليبيا؟.. خبير يكشف لـRT جوانب هامة

علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مصر أكرم بدر الدين، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحديد الحدود البحرية المصرية في البحر المتوسط.

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وقال في تصريحات لـRT إن قرار مصر تحديد الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط، هو قرار هام، ويأتي في إطار أهمية تحديد الحدود البحرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في السابق عملت على تحديد الحدود في شرق البحر المتوسط، وهذا القرار يأتي استكمالا له، حيث يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.

وأضاف أن المياه الإقليمية تمتد حتى 12 ميلا بحريا، والمياه الاقتصادية تصل إلى 200 ميل بحري، مشيرا إلى أن تحديد الحدود البحرية يساهم بشكل رئيسي في التنقيب عن حقول البترول والغاز، وهو ما يعود بالنفع اقتصاديا على الدولة المصرية، لذلك يحمل هذا القرار أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن الوضع في ليبيا له خصوصية معينة، وأهمية تعيين الحدود البحرية معها ليست موجه إلى الدولة الليبية ولكن ربما لبعض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع على قرار تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، حيث تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022، على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولًا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال 25 شرق وصولًا إلى النقطة رقم 9، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.

وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

المصدر: RT