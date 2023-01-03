السودان.. مقتل شرطي على يد عصابة إجرامية في "رأس الشيطان"

لقي شرطي سوداني مصرعه بطريقة وحشية على يد عصابة إجرامية وضعت مخططا شيطانيا لتنفيذ جريمتها في ضاحية أمبدة غرب العاصمة الخرطوم، ليلة رأس السنة.

وسُجلت هذه الجريمة كأول بلاغ جنائي بجريمة قتل بالخرطوم في العام 2023.

ووضع أفراد العصابة حواجز بأحد الطرق النائية، الذي يفصل بين ضاحيتي أمبدة والثورة غرب الخرطوم، لتعطيل عبور المارة والسيارات لتسهيل عمليات الاختطاف والنهب والسرقة بالإكراه، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية ودخول العام الجديد، حسبما ذكره موقع "الراكوبة" السوداني نقلا عن "العربية نت".

وجرى ذلك في منطقة قصية، التي تُعرف برأس الشيطان وتشتهر بوجود نشاط كثيف لعصابات السلب والنهب.

ويعمل الشرطي بقسم شرطة المنطقة، وعند مروره بالمنطقة مرتديا زيا مدنيا، حاول أفراد العصابة قطع الطريق أمامه ونهبه.

وقاوم الشرطي السوداني أفراد العصابة فسددوا له طعنتين قاتلتين، الأولى من الأمام والثانية من الخلف، ليسقط صريعا في الحال، قبل أن يلوذوا سريعا بالفرار.

ودون أن يتم الإعلان بشكل خاص عن ضبط الجناة على وجه التحديد، أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 49 متهما بعمليات دهم متنوعة لأوكار الجريمة، طالت أصحاب السوابق ومعتادي الإجرام والمسجلين خطرا، واقتادتهم لأقسام الشرطة المختلفة لتدوين بلاغات جنائية، قبل عرضهم على النيابة العامة.

المصدر: "الراكوبة"