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العراق.. القبض على أخطر عصابات تجارة المخدرات في كربلاء 

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على أخطر عصابات تجارة المخدرات في كربلاء 
أرشيف
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على إحدى أخطر عصابات تجارة المخدرات في محافظة كربلاء والمكونة من 5 متهمين بينهم سيدتان.

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وتمت العملية بعد تشكيل فريق عمل مختص من عناصر وكالة الاستخبارات، داهمت محل سكن أفراد العصابة، وتم تبادل لإطلاق النار مما أدى لمقتل أحد عناصر العصابة.

ومن بين المتهمين الملقى القبض عليه المتهم الملقب "خوخة"، وهو من المطلوبين وفق عدة أحكام قضائية بخصوص تجارة المخدرات، كما يوجد بحقة أكثر من اعتراف من قبل متهمين تم القبض عليهم في فترات سابقة.

وقد تم ضبط الأسلحة المستخدمة من قبل المتهمين أثناء المواجهة، وضبط حبوب مخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي. فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: RT

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