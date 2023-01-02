الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتصعيد اعتقالاتها للإعلاميين والناشطين

اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بشن حملات اعتقال وملاحقات، تطال إعلاميين وصحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرتها.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة لإطلاق سراحهم.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها مليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية مارقة".

1-تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها مليشيا الحوثي بحق الاعلاميين والصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، باختطاف الاعلامي واليوتيوبر احمد علاو من منزله، واقتحام قرية الناشط عيسى العذري ومنازل اقرباءه واختطاف إخوته، وترويع اسرته، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية مارقة — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 2, 2023

وأضاف: "هذه الحملات تؤكد حالة الهستيريا التي انتابت قيادات الحوثيين بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص منهم".

وذكر الإرياني أن "الحوثيين مارسوا سياسات الإفقار والتجويع بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ودمروا كل شيء جميل في اليمن تنفيذا لأجندة أسيادها في طهران"، على حد قوله.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، إلى "إدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الحوثيين لإجبارها على إطلاق كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية من إعلاميين وصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي".

3-المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان مطالبين بادانة هذه الممارسات الاجرامية،وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق كافةالمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية من إعلاميين وصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 2, 2023

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق.

المصدر: RT + "تويتر"