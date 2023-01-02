تونس.. إضراب يشل العاصمة وجلسة تفاوضية مرتقبة بين الوزارة وممثلي الجامعة العامة للنقل

أعلن ناجي حمدي كاتب عام النقابة الفرعية للنقل بتونس العاصمة، أنه ستعقد جلسة تفاوضية بين وزير النقل وممثلي الجامعة العامة للنقل، للنظر في مطالب الأعوان المضربين عن العمل.

وفي تصريح لـ"تونس الرقمية"، يوم الاثنين، أفاد وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل، بأن وزير النقل لم يتمكن من إيجاد حلول لمشكل تأخر صرف أجور ومنح الأعوان، مؤكد أن حركة النقل حاليا متوقفة تماما.

وأضاف أن الجامعة العامة للنقل والنقابات الأساسية قرروا البقاء في إضراب مفتوح إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم وخلاص أجور ومنحة شهر ديسمبر.

كما شدد المتحدث على أنه لم يتم الاتصال بهم إلى حدود هذه اللحظة للتفاوض من قبل السلطات المعنية، وهذا ما يعني تواصل الشلل في حركة النقل.

إلى ذلك، دعت الجامعة العامة للنقل، مساء الاثنين، كافة الفروع الجامعية والنقابات الأساسية للقطاع للتحضير للدخول في تحركات جهوية ووطنية من أجل مساندة أعوان نقل تونس في خلاص الأجور والمنح والدفاع عن عمومية مؤسسات قطاع النقل وتطبيق كل اتفاقيات الممضاة مع سلطة الإشراف.

وشهدت العاصمة التونسية إضرابا عاما لحركة وسائل النقل بدعوة من الجامعة العامة للنقل، التي تطالب بصرف الرواتب ومنح المكافآت إضافة إلى شروط مطلبية أخرى.

وشل الإضراب العاصمة حيث توقفت حركة المترو والحافلات، وذلك في أحدث تصعيد من الاتحاد العام التونسي للشغل ضد حكومة الرئيس قيس سعيّد.

وعطل الإضراب مرافق الحياة العامة وتسبب في اختناقات مرورية عديدة.

وأقر اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي إضرابا ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير احتجاجا على ما وصفه بـ"تهميش الحكومة للشركات العامة".

المصدر: RT