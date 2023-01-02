حلت مكانها بالقانون.. مصرية تؤدي اليمين خليفة لوالدتها النائبة الراحلة

أدت رغدة عبد السلام نجاتي، اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب المصري، خليفة لوالدتها النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب.

وخلال جلسة عامة للمجلس، أدت رغدة عبد السلام نجاتي هنادي اليمين الدستورية بعد تلاوة رئيس البرلمان، حنفي جبالي، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تحل مكان النائبة الراحلة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها محافظة الجيزة.

وتلقى المجلس في وقت سابق إخطارا من وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها تم إعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قانون مجلس النواب، التعامل مع حالات خلو أحد المقاعد بالمجلس، سواء كان بالنظام الفردي أو القائمة.

وتنص المادة 25 من القانون: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

وفي حالة أخرى سابقة، تم تصعيد المرشحة الاحتياطية في القائمة الوطنية من أجل مصر النائبة الحالية، آية فوزي فتى، لعضوية مجلس النواب، مكان والدها بعد وفاته في 2020.

المصدر: وسائل إعلام مصرية