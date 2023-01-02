نقلها رئيس المخابرات المصري.. السيسي يوجه رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، رئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل.

ونقل رئيس المخابرات المصري اللواء كامل، رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الرسالة العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد رئيس المجلس على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

المصدر: RT