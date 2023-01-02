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الجيش المصري ينفذ عملية كبيرة قرب قناة السويس

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الجيش المصري ينفذ عملية كبيرة قرب قناة السويس
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أعلنت القوات المسلحة المصرية "نجاح قوات حرس الحدود في ضبط (2.5) طن من جوهر الحشيش المخدر داخل عربة فنطاس".

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وأوضح الجيش المصري أنه "تم تنفيذ العملية بناء على معلومات أمنية واردة بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة عبر المعابر والأنفاق على قناة السويس، كما تمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل عربة ملاكي".

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد 6 عربات دفع رباعي وكميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية .

كما تمكنت من ضبط عربتين دفع رباعي بعد تبادل إطلاق النيران مع عناصر التهريب محملة بـ(1336) كغم لجوهر الحشيش المخدر وبندقية قناصة (FN) وعدد (4) خزنة بندقية قناصة (FN) وعدد (356) طلقة مختلفة الأعيرة و3 متهمين، كما تم ضبط عدد كبير من السجائر المهربة في منطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة.

المصدر: RT

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