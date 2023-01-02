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تركيا: ننتظر أن تنفذ الولايات المتحدة وروسيا التزاماتهما الخاصة بسوريا

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تركيا: ننتظر أن تنفذ الولايات المتحدة وروسيا التزاماتهما الخاصة بسوريا
Gettyimages.ru
أنقرة
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا تنتظر أن تنفذ الولايات المتحدة وروسيا التزاماتهما لضمان الأمن على الحدود مع سوريا.

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ونقلت قناة "NTV" عن قالن قوله: "نؤكد أننا نتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها وفق اتفاقية عام 2019، وتقوم بتطهير حدودنا من الإرهاب. وستتواصل مكافحتنا للعناصر الإرهابية التي تشكل تهديدا لأمننا القومي بحزم إلى أن تصبح منطقتنا الحدودية آمنة بالكامل".

وفي تعليقه على العلاقات التركية الأمريكية أضاف قالن أن "موقف الولايات المتحدة من المنظمات الإرهابية لا يزال يؤثر على العلاقات بين البلدين".

وأوضح: "نتوقع أن تعمل الولايات المتحدة بروح التحالف وتتعامل معاملة جدية مع المخاوف التركية في مجال الأمن"، مشيرا إلى أن أنقرة "لا تقبل فرضا أحادي الجانب للسياسة مهما كان مصدرها".

المصدر: نوفوستي

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