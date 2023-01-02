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الجيش السوري: مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

الجيش السوري: مقتل جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي
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أعلن الجيش السوري مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على محيط دمشق.

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"سانا": الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".

المصدر: "سانا"

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