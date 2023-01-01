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عالم جزائري ينشر صورا لأحجار من القمر والمريخ بيده (صور)

أخبار العالم العربي

عالم جزائري ينشر صورا لأحجار من القمر والمريخ بيده (صور)
Legion-Media
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نشر العالم الجزائري بلقاسم حبة، صورا لأحجار من القمر والمريخ حملها خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية.

وشارك حبة تدوينة عبر فيسبوك، هنأ فيها الجزائريين بحلول العام الجديد.

وأرفق تدوينته بصور لأحجار، قال إنها من المريخ والقمر، وتمكن من لمسها خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية.

وحصل بلقاسم حبة، المعروف في الوسائط العلمية بـ"العربي الأكثر اختراعا" على 1500 براءة اختراع حاليا.

عالم جزائري ينشر صورا لأحجار من القمر والمريخ بيده (صور)
Legion-Media

المصدر: وكالات 

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