عالم جزائري ينشر صورا لأحجار من القمر والمريخ بيده (صور)

نشر العالم الجزائري بلقاسم حبة، صورا لأحجار من القمر والمريخ حملها خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية.

وشارك حبة تدوينة عبر فيسبوك، هنأ فيها الجزائريين بحلول العام الجديد.

وأرفق تدوينته بصور لأحجار، قال إنها من المريخ والقمر، وتمكن من لمسها خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية.

🔴العالم الجزائري بلقاسم حبة يهنئ الجزائريين بحلول السنة الجديدة

🔴العالم الجزائري نشر صور خلال زيارته لوكالة الفضاء الأوروبية وبيده احجار من القمر و المريخ pic.twitter.com/THdn45IZiy — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) January 1, 2023

وحصل بلقاسم حبة، المعروف في الوسائط العلمية بـ"العربي الأكثر اختراعا" على 1500 براءة اختراع حاليا.

Legion-Media

المصدر: وكالات