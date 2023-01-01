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مشهد أثار تفاعلا واسعا.. شاب أردني "كاد يموت من الفرحة" بزيارته المسجد الأقصى للمرة الأولى (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشهد أثار تفاعلا واسعا.. شاب أردني
AFP
المسجد الأقصى
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تداول مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق رد فعل شاب أردني لدى زيارته للمسجد الأقصى للمرة الأولى.

وبدت على الشاب معالم وشعور السعادة الغامرة، وقال: "الحمد لله رب العالمين"، قبل أن ينهمر بالبكاء تعبيرا عن بهجته بتلك اللحظة.

وردد الشاب: "قلبي قلبي قلبي"، تعبيرا أنه كاد يموت من الفرحة.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر".

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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