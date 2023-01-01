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وسائل إعلام: الرصاص الطائش يصيب طائرتين وهاتفا خلويا لمواطن في مطار بيروت (صور)

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: الرصاص الطائش يصيب طائرتين وهاتفا خلويا لمواطن في مطار بيروت (صور)
Globallookpress
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أصيبت طائرتان تابعتان لـ"طيران الشرق الأوسط" برصاص طائش مساء أمس السبت عند منتصف الليل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأفيد بأن الطائرتين T7-ME9 و T7-ME2 تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.

وسائل إعلام: الرصاص الطائش يصيب طائرتين وهاتفا خلويا لمواطن في مطار بيروت (صور)
وسائل إعلام: الرصاص الطائش يصيب طائرتين وهاتفا خلويا لمواطن في مطار بيروت (صور)

وحصلت حادثة مماثلة منذ أسابيع، عندما أصيبت طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار دون تسجيل إصابات.

في حادث آخر أمس، كان مواطن يغادر مطار بيروت عند منتصف الليل وهو يجر حقائبه، عندما أصيب هاتفه الخلوي من نوع آيفون برصاصة طائشة.

وشهد محيط المطار ومناطق عديدة إطلاق نار كثيف عند منتصف الليل احتفالا بحلول العام الجديد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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