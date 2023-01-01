وسائل إعلام: الرصاص الطائش يصيب طائرتين وهاتفا خلويا لمواطن في مطار بيروت (صور)

أصيبت طائرتان تابعتان لـ"طيران الشرق الأوسط" برصاص طائش مساء أمس السبت عند منتصف الليل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأفيد بأن الطائرتين T7-ME9 و T7-ME2 تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.

وحصلت حادثة مماثلة منذ أسابيع، عندما أصيبت طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار دون تسجيل إصابات.

في حادث آخر أمس، كان مواطن يغادر مطار بيروت عند منتصف الليل وهو يجر حقائبه، عندما أصيب هاتفه الخلوي من نوع آيفون برصاصة طائشة.

بالصورة: رصاصة طائشة خرقت هاتفا خلويا في مطار بيروت https://t.co/gAsYYzp7e2 — Sawt El Mada (@Sawtelmada) January 1, 2023

وشهد محيط المطار ومناطق عديدة إطلاق نار كثيف عند منتصف الليل احتفالا بحلول العام الجديد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية