متحدث رسمي جديد للقوات المسلحة المصرية

صدق القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد، بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

وجاء تعيين مهدي خلفا للعقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب وذلك في إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة .

صدق السيد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين عقيد / إسلام مهدى سعيد بوظيفة / المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة خلفاً للعقيد أ ح / غريب عبد الحافظ غريب وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة . pic.twitter.com/Dwqp3aefdV — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) January 1, 2023

المصدر: RT