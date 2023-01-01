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متحدث رسمي جديد للقوات المسلحة المصرية

أخبار العالم العربي

متحدث رسمي جديد للقوات المسلحة المصرية
وزارة الدفاع المصرية
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صدق القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد، بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

وجاء تعيين مهدي خلفا للعقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب وذلك في إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة .

متحدث رسمي جديد للقوات المسلحة المصرية

المصدر: RT

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