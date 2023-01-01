لبنان.. زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

أفاد الجيش اللبناني، مساء يوم السبت، بأن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية.

وأصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانا قالت فيه: "بتاريخ 31 ديسمبر 2022 واعتبارا من الساعة 6.25 ولغاية الساعة 11.10، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 277 مترا".

وأكد الجيش أن موضوع الخرق محل متابعة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية