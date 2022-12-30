تأجيل خطاب حسن نصر الله لأسباب صحية

أجل حزب الله اللبناني خطابا كان من المقرر أن يلقيه مساء الجمعة الأمين العام للحزب حسن نصر الله حتى موعد لاحق، إثر وعكة صحية ألمّت به.

وجاء ذلك وفق ما أعلنته العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وبحسب البيان تقرر "إلغاء الخطاب المقرر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا".

وأفادت بأن الوعكة الصحية ستعيق حديث الأمين العام بالشكل المعتاد والطبيعي، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج المناسب.

وأوضح البيان أنه تم تأجيل الكلمة إلى موعد الاحتفال المقرر في ذكرى اغتيال القائدين قاسم سليماني، وأبي مهدي المهندس، يوم الثلاثاء المقبل.

واغتيل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير 2020.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية