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قتلى وجرحى بحادث مروع في السودان (صور)

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بحادث مروع في السودان (صور)
حادث مروع في السودان
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قالت الشرطة السودانية إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون على مشارف مدينة أم درمان جراء اصطدام حافلة بشاحنة.

وذكرت الشرطة في بيان على حسابها في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مروري في الطريق الغربي أم درمان بارا وذلك بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح".

وأضاف: "تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين باص سياحي قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".

وأكد البيان على أن: "شرطة مرور أم درمان حاضرة وعلى الفور تم إسعاف المصابين لمستشفى أم درمان ونقل الجثامين للمشرحة. وقد وضعت شرطة مرور أم درمان الترتيبات المرورية اللازمة".

المصدر: الشرطة السودانية

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