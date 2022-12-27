هزة أرضية تضرب محافظة مصرية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور في مصر.

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وحذر المعهد القومي للبحوث الفلكية، من أن الهزة الأرضية التى سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، ستكون لها توابع على مدار يومين.

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوف تكون هناك توابع لذلك الزلزال، لكن قوته أقل كثيرا من الزلزال الرئيسى، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدًا على أقصى تقدير".

كان عدد من المواطنين، بعدة محافظات في مصر، شعروا بهزة أرضية بعد الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء، كما تعرضت مدن البحر الأحمر الشمالية، الغردقة وراس غارب وراس شقير، للهزة الأرضية، التي شعر بها السكان بهذه المدن.

وأكد شهود عيان، بكل من محافظات القاهرة، والبحر الأحمر، وبني سويف وسوهاج والمنيا، وجنوب سيناء، وقوع الهزة الأرضية في محافظاتهم.

المصدر: المصري اليوم