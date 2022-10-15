مصر..هزة أرضية تضرب شمال شرقي الغردقة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم السبت هزة أرضية فى البحر الاحمر على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة.

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وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن بيانات الهزة جاءت كالآتي:

- وقت الحدوث: 02:31:01 صباحا بالتوقيت المحلي.

- القوة: 3.2 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 27.42 شمالا.

- خط الطول: 33.91 شرقا.

العمق: 20 كيلومترا.

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد له ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، أو وقوع أي خسائر فى الارواح والممتلكات.



المصدر: "صدى البلد"