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مصر..هزة أرضية تضرب شمال شرقي الغردقة

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مصر..هزة أرضية تضرب شمال شرقي الغردقة
AFP
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم السبت هزة أرضية فى البحر الاحمر على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة.

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وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن بيانات الهزة جاءت كالآتي:

- وقت الحدوث: 02:31:01  صباحا بالتوقيت المحلي.
- القوة: 3.2 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 27.42 شمالا.
- خط الطول: 33.91 شرقا.
العمق: 20 كيلومترا.

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد له ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، أو وقوع أي خسائر فى الارواح والممتلكات.
 

المصدر: "صدى البلد"

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