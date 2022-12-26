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القضاء الكويتي يصدر حكما نهائيا ضد شيخ اختلس 238 مليون دولار من مكتب الاستثمار في لندن

أخبار العالم العربي

القضاء الكويتي يصدر حكما نهائيا ضد شيخ اختلس 238 مليون دولار من مكتب الاستثمار في لندن
Globallookpress
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قضت محكمة "التمييز" في الكويت، بسقوط الطعن المقدم من شيخ متهم في قضية اختلاس 238 مليون دولار من مكتب الاستثمار في لندن، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس".

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وإثر قرار "التمييز"، أصبح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بحبسه لمدة 5 سنوات وتغريمه 40 مليون دولار نهائيا، فيما انقضت الدعوى الجزائية عن متهم آخر لوفاته في 2019.

وبحسبما ذكرت "القبس"، فقد ترتب على سقوط الطعن تأييد حكم الاستئناف، لعدم مثول المتهم أمام محكمة التمييز، وهو أحد شروط قبول الطعن،

وكانت محكمة الجنايات قد أكدت في حيثياتها أنه قد اعتصر الألم وجدانها من عظم حجم الأموال العامة التي اختلسها المتهمان، موضحة في ذلك الوقت أن العقوبة وحدها لا تغني في مكافحة الجريمة، وإن كانت تحقق الردع.

وأكدت أن تفعيل العقوبات يحتاج إلى تدابير تتخذها الدولة لمنع التعديات على المال العام، فتفرض رقابتها بوسائلها الناجعة، وأن يكون الاستثمار وهو قاطرة التنمية مبنيا على الجدوى الاقتصادية، من دون أن يشوب هذا النهج المجاملة أو تحقيق مصلحة خاصة.

المصدر: "القبس"

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