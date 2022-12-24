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الكويت.. وزير يصدر قرارا عاجلا بعد اكتشاف "اختراق" إسرائيلي

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الكويت.. وزير يصدر قرارا عاجلا بعد اكتشاف
AP
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أكد وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد أن وزارة المالية خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية.

وأوضح عبد الوهاب الرشيد قائلا: "سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة".

وأضاف الرشيد: "بما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية بأنه تلقى كتابا من ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وعلى الفور تم مخاطبة بنك الائتمان لإنهاء التعاقد وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وما أثاره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 ديسمبر عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر".

المصدر: "الراي" الكويتية

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