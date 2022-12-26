رئيس مجلس الشورى السعودي في تركيا (صور)

التقى رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الاثنين، برئيس البرلمان التركي، مصطفى شينتوب، في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

إقرأ المزيد

وقال رئيس البرلمان التركي عبر "تويتر": "عقدنا لقاءا بين الوفود، مع رئيس مجلس الشورى السعودي آل الشيخ، وأعضاء مجلس الشورى المرافقين له في الزيارة".

وأضاف: "خلال الاجتماع، تشاورنا حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأكدنا على أهمية الحوار والتعاون المتبادل، من أجل استقرار وأمن منطقتنا بأسرها".

ومن المنتظر أن يلتقي آل الشيخ لاحقا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

وكان الحساب الرسمي لمجلس الشورى السعودي على "تويتر"، قد قال في وقت سابق إن وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى، وصل أمس الأحد إلى مطار إيسينبوغا في أنقرة.

المصدر: RT