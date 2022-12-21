تحركات في مصر لإنقاذ مستشفى 57357

تصدر هاشتاغ أنقذوا مستشفى 57357، تريند فيسبوك في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أنباء عن إغلاق المستشفى نتيجة نقص التبرعات.

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وكتب مستخدم عبر فيسبوك: مستعدين طيب لمواجهة كارثة غلق مستشفى 57357، انتوا متخيلين حجم الأطفال مرضى السرطان في مصر قد إيه، مدة العلاج قد إيه، ثمن العلاج خلال المدة دي، ارجعوا اتبرعوا يا جماعة، صدقوني الكارثة كبيرة لو المستشفى دي قفلت، لأنها مش بتعالج وبس، دي بتطور العلاج كمان.

بينما كتب حساب آخر: صدمة كبيرة إننا نسمع إن مستشفى 57357 هتقفل وبالفعل فرع طنطا قفل، ارتفاع الدولار أثر بشكل كبير على أسعار الخامات والأجهزة وصيانتها، بالإضافة إلى أن غلاء المعيشة، أثر بشكل واضح على حجم التبرعات، متابعًا: أنا فاكر كويس كل لحظه قضيناها في زيارات خدمتنا، في المستشفى، وقد إيه المكان فعلا قايم بدور كبير في شفاء اطفال كتير، أعمل اللي تقدر عليه أو برسالة أو حتى شير، لأنه مكان حقيقي يستحق العطاء.

بالإضافة إلى مستخدم آخر، كتب: طيب خلينى، ولأول مرة في حياتى اطلب منكم طلب، دلوقتي مستشفى سرطان الأطفال 75357 بتتعرض لمشكلة مادية كبيرة جدًا يمكن توصل إلى حد إنها تقفل نهائيًا، ده بسبب إن اعتمادها الأساسي في العلاج على فلوس التبرعات.

وأضاف: طبعًا التبرعات دي قلت جدًا الفترة اللى فاتت بسبب الظروف الاقتصادية اللى احنا فيها، وكمان بسبب أزمة الدولار علشان المعدات، والعلاج والأجهزة كلها مستوردة ف المستشفى، مش قادرة توفر المبالغ المطلوبة علشان يجيبوا الحاجات دى كلها، فأنا بطلب من كل حد فيكم إنه يتبرع للمستشفى، بأي مبلغ مهما كان صغير هيفرق معاهم، وهننقذ أطفالنا من مأساة رهيبة هتحصل لو المستشفى دى قفلت خصوصًا إنها بتعالج الأطفال مجانًا تمامًا، أرجوكم اتبرعوا وانقذوا أطفالنا، انقذوا مستشفى 57357.

المصدر: القاهرة 24 + RT