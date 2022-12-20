مباحثات أردنية مصرية لتعزيز التعاون

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش الدورة الـ2 "لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الزعيمين شددا على ضرورة مواصلة "التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة".

إقرأ المزيد

وذكرت صفحة الرئاسة المصرية أن قمة ثلاثية جمعت مصر والأردن والعراق، في البحر الميت في الأردن، شارك فيه السيسي وعبد الله، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث (...) وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة".

المصدر: "بترا" + RT