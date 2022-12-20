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الملك سلمان يهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم كأس العالم 2022

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الملك سلمان يهنئ أمير قطر بنجاح تنظيم كأس العالم 2022
AP
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بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الملك سلمان في البرقية: "يسرنا بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للشيخ تميم للمناسبة نفسها، وقال "يسعدني بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بمزيدٍ من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".

المصدر: "سبق"

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