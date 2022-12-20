مسؤول أمريكي سابق يرجح اتهام ليبيين آخرين في تفجير لوكربي

قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية جون بيلينغر، إن اعتقال المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، في قضية تفجير طائرة لوكربي قد لا يكون الفصل الأخير.

في مقال كتبه في مدونة Lawfare الأمريكية المتخصصة في قضايا الأمن القومي، رجح بيلينغر أن تكشف "المزيد من المعلومات حول الهجوم، وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على مسؤولي المخابرات الليبيين الآخرين المسؤولين عن التفجير ومحاكمتهم"، مشيرا إلى أن "اعتقال الولايات المتحدة أبوعجيلة مسعود يظهر أن الذراع الطويلة للعدالة الأمريكية تمتد إلى أميال وسنوات عديدة، من خلال إدارات متعددة".

وأفاد بأن اتهام أبوعجيلة مسعود هو "أحدث إجراء أمريكي منذ أكثر من ثلاثة عقود من العمل الذي قامت به وكالات المخابرات الأمريكية ووزارتي العدل والخارجية بالإضافة إلى الوكالات الحكومية الأخرى لتحديد ومحاكمة مرتكبي تفجير طائرة "بانام أمريكان" ومحاسبة الحكومة الليبية وتقديم تعويضات لأسر الضحايا".

وأضاف: "قد تدور عجلات العدالة الأمريكية ببطء، لكنها تدور بلا هوادة"، مذكرا بحديث سابق للمحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر، لعائلات ضحايا الحادث في الذكرى العشرين حين قال: "نجدد جهودنا لإنصاف أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا. نجدد جهودنا للحفاظ على أمن شعبنا وتخليص العالم من الإرهاب. سنواصل المضي قدما. لكننا لن ننسى أبدا".

المصدر: بوابة الوسط