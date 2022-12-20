الشيخ: إسرائيل قتلت 222 فلسطينيا هذا العام

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ أن إسرائيل قتلت 222 فلسطينيا هذا العام، بينما أقر حرس الحدود الإسرائيلي بقتل 50 فلسطينيا واعتقال 4 آلاف آخرين.

وقال الشيخ إن "هذا العام يعد من أكثر الأعوام دموية، فمنذ بدايته، قتلت إسرائيل 222 فلسطينيا، واعتقلت أكثر من 6500، وجرحت أكثر من 1400، وهدمت 902 منزل ومنشآت أخرى، ونفذ المستوطنون منذ بداية العام أكثر من 1340 اعتداء"، مشيرا إلى أن "هذه أعلى نسبة منذ سبع سنوات على الأقل".

وأكد "أننا سنشهد في الفترة القادمة تصعيدا غير مسبوق من قبل الساسة الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين"، قائلا: "ندرك المخاطر القادمة مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلال قراءتنا لبرنامج ائتلافها، فكل من سموتريش وبن غفير لا يعترفان بالوجود الفلسطيني، ويريدان تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنهما يطالبان بتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى إلى الأبد".

من جهته، كشف حرس الحدود الإسرائيلي في تقريره السنوي أنه "تم قتل حوالي 50 فلسطينيا واعتقل 4 آلاف آخرين"، مبينا أنه "تم اعتقال 226 فلسطينيا بتهمة القاء الحجارة، وتم ضبط حوالي 1000 قطعة سلاح منها - 368 بندقية و520 مسدس و65 عبوة ناسفة".

وأفاد بأنه "تم اعتقال 449 فلسطينيا بتهمة الاعتداء على جنود ورجال شرطة، واعتقال 643 بتهمة أنه مطلوب للمخابرات، كذلك اعتقال 13648 عاملا داخل إسرائيل بدون تصاريح".

المصدر: "معا"