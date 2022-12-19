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القوات الإسرائيلية تهدم منزلين شرق أريحا

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تهدم منزلين شرق أريحا
Gettyimages.ru
أرشيف
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هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلين قيد الإنشاء شرق مدينة أريحا بالضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص.

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وأفادت وكالة "معا" الإخبارية بأن المنزل الأول مكون من طابقين تبلغ مساحة كل منهما 220 مترا مربعا في منطقة "المطار"، ويعود للمواطن عامر القريشي.

كما هدمت منزلا آخر يعود للمواطن أمجد عبد الرحمن إدريس.

ويواجه أكثر من 60 منزلا في أريحا اليوم تهديدا بالهدم، منهم من قام بالاجراءات القانونية عقب الإخطارات وحصل على التصاريح اللازمة.

المصدر: معا

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