السودان.. جندي يحرق كنيسة شرقي البلاد (صورة)

أفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية يوم الاثنين، بأن أحد منسوبي القوات النظامية أحرق كنيسة في دوكة بمحلية القلابات الشرقية بالقضارف شرق السودان.

وأدان الاتحاد العام للشباب المسيحي بالجزيرة حرق كنيسة المسيح السودانية بمنطقة دوكة.

وقال رئيس الاتحاد أسامة سعيد، لراديو "دبنقا"، "إن فردا يتبع للقوات النظامية أشعل النار في الكنسية دون سبب ما أدى إلى تلفها بالكامل.

ووصف ما قام به الجندي بالانتهاك الصريح لحقوق الإنسان والحريات الدينية وكافة المواثيق الدولية التي تنص على حرية ممارسة العقيدة والعبادة.

ودعا الاتحاد السلطات الحكومية بضرورة إجراء تحقيق فوري في الحادثة وتقديم الجاني للعدالة.

المصدر: صحيفة "الانتباهة" السودانية