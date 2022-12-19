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الحشد الشعبي يتنازل عن دعوى قضائية رفعها ضد الناشط حيدر الزيدي

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الحشد الشعبي يتنازل عن دعوى قضائية رفعها ضد الناشط حيدر الزيدي
Globallookpress
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الاثنين، تنازلها عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الناشط حيدر الزيدي، لإساءته لنائب رئيسها السابق، أبو مهدي المهندس.

 وذكرت الهيئة في بيانها، أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، استقبل عائلة الناشط حيدر الزيدي، الذي حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات، لإساءته لنائب رئيس الهيئة السابق أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل على يد القوات الأمريكية مع قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في مطار بغداد الدولي، مطلع عام 2020، وقرر التنازل عن الدعوى المقامة ضده.

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وأضافت الهيئة نقلا عن الفياض: "لو كان الشهيد أبو مهدي المهندس حيا، لتنازل عن القضية".

وأشار الفياض إلى أن "الهدف من الدعوى منع التجاوزات المستمرة من قبل بعض المدفوعين، بحق الشهداء والمقدسات".

 

المصدر: RT

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