العراق.. الحكم على ناشط مدني بالسجن المشدد 3 سنوات أدين بالإساءة لأبو مهدي المهندس

أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكما على الناشط حيدر حميد بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بالإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة جنايات الرصافة أنه تم إصدار حكم بحق "حيدر حميد فنجان فاضل" بالسجن المشدد ثلاث سنوات على أن تحتسب مدة الموقوفية ضمن مدة الحبس وهي من 6 يونيو إلى 19 يونيو 2022.

وأضافت المحكمة، بحسب الوثيقة، أن "الجهة المتضررة وهي هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بحق التعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، مشيرة إلى "مصادرة الهاتف النقال للمتهم وإيداعه لدى الجهات التحقيقية لاحتوائه معلومات أمنية".

إلى ذلك، قالت وكالة "شفق نيوز" إن عددا من الناشطين تجمعوا اليوم بالقرب من محكمة جنايات الرصافة بناء على دعوة من الناشط حيدر حميد تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه أن اليوم سيشهد محاكمته بتهمة إهانة مؤسسات الدولة.

وأضافت أن احتكاكا جرى بين القوات الأمنية والناشطين المحتجين على محاكمة الناشط حيدر حميد، الذين عدوا الحكم القضائي "تكميما للأفواه"، وذلك قبل انسحابهم.

وكان الناشط حيدر حميد، قد نشر عبر "فيسبوك" تدوينة ذكر فيها أن قوة من أمن الحشد قد اعتقله لأسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد إساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.

المصدر: "شفق نيوز"