الخارجية الروسية تعلق على قرار الأردن حول التحليق عبر أجوائه

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا تعتبر القرار الذي اتخذه الأردن بفرض قيود على استخدام شركات طيران روسية لمجاله الجوي، مسيسا وموجها ضد مصالح روسيا.

ولفتت زاخاروفا، إلى أن سلطات الطيران الأردنية فرضت هذه القيود تحت ضغط من المفوضية الأوروبية، ولهذا اضطرت بعض شركات الطيران الروسية التي تنقل السياح من روسيا إلى المنتجعات المصرية والعودة منها لتأجيل الرحلات واعتماد مسارات طيران بديلة.

إقرأ المزيد

وأضافت: "تبذل وكالة النقل الجوي الفيدرالية وكذلك الخارجية الروسية، كل الجهود النشيطة لحل هذه المشكلة. نحن ننطلق من أن الأردن دولة صديقة لروسيا ولا نرى وجود دوافع سياسية وراء القرار المتخذ في عمان أو أنه موجه ضد مصالح بلادنا. وتأمل روسيا بإزالة القلق الذي نشأ بين الشركاء فيما يتعلق بسلامة الطائرات الوطنية".

وشددت زاخاروفا على أن الطائرات المدنية الروسية، تملك جميع المستندات اللازمة لرحلات الترانزيت عبر المجال الجوي الأردني، بما في ذلك وثائق التأمين الصادرة وفقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

المصدر: نوفوستي