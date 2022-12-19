مصر ترد على أنباء إلغاء العلاج المجاني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة تردد أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين.

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ووفقا للبيان تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مشددة على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين.

وتابع البيان: "فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز".

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.

المصدر: RT