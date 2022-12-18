أزمة قلبية تنهي حياة المعارض الأردني والنائب السابق ليث شبيلات

توفي اليوم الأحد المعارض الأردني والنائب السابق ليث شبيلات، إثر نوبة قلبية في منزله بالعاصمة عمان عن عمر ناهز 80 عاما.

ولد السياسي الراحل في عمان سنة 1942، ودخل مجلس النواب مرتين، في الانتخابات التكميلية سنة 1984 والعامة 1989 محققا أعلى الأصوات في الدائرة الثالثة: "دائرة الحيتان".

وفي مسيرته السياسية تعرض للسجن خلال دورة 1989 وهو نائب، بتهمة في قضية النفير الإسلامي، فسجن مع النائب يعقوب قرش ثم أفرج عنه الملك حسين شخصيا، كما سجن بعد ذلك عدة مرات وأفرج عنه بعفو ملكي. وحصل مرتين على منصب نقيب المهندسين بالانتخاب، إحداهما وهو في السجن.

درس شبيلات الابتدائية في الكلية الأهلية في بيروت حيث كان والده سفيرا للأردن في عهد الشيخ بشارة الخوري ورياض الصلح ثم انتقل إلى الكلية الإسلامية في عمان لسنة واحدة وكلية "تيرا سانكتا" حتى 1956.

سجل في حياته نشاطات اجتماعية ورياضية وفنية مسرحية، وكان يقود فيه فريق الكلية لكرة القدم ويشارك في مباريات كرة السلة والركض والتجديف.

عاش في الولايات المتحدة خلال تولي والده منصب السفير هناك عام 1965، ولم تعجبه الحياة في أمريكا ووجد وظيفة في شركة استشارية أمريكية تعمل في روما حيث أمضى سنة ونصف من حياته المنطلقة وقتئذ.

المصدر: عمان نت