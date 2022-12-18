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هزة أرضية تضرب جنوب غرب المغرب

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هزة أرضية تضرب جنوب غرب المغرب
Gettyimages.ru
المغرب
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أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، يوم الأحد، بأنه سجل هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريختر، صباح اليوم، بعرض ساحل إقليم أغادير جنوب غرب المملكة.

وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أغادير، وقعت على الساعة السابعة و47 دقيقة و4 ثوان صباح الأحد.

وأضاف أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 2 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 30.342 درجة شمالا، وخط الطول 9.731 درجة غربا.

وكانت مدينة أغادير قد شهدت الاثنين الماضي هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريختر.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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