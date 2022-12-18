عرضة "هل قطر" بمشاركة الأمير.. تتصدر "تويتر"

تفاعل رواد موقع "تويتر" بعرضة "هل قطر" الرقص بالسيوف، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد، ووالده إلى جانب قيادات سياسية ورياضية دولية في أحد أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في قطر.

وأظهرت مقاطع فيديو، أمير دولة قطر مشاركا في عرضة "هل قطر"، التي أقيمت في مدينة لوسيل، عصر أمس السبت، متوسطا عددا ممن شاركوه العرضة.

وأشاد رواد مواقع التواصل بمشاركة الأمير أبناء وطنه في عرضة هل قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

ووصف آخرون عرضة "هل قطر"، "أصالة وفخر واعتزاز".

وعلق مغرد: "عزّنا وفخرى المفدى يشارك في عرضة هل قطر".

وعلق آخر: "عندما يقال أن نسخة كأس العالم في قطر ستكون استثنائية فهي كذلك .. لم تعد مهرجانا كرويا كما درجت العادة ، بل تحوّلت إلى مهرجان كروي ثقافي تراثي قيمي".

عندما يقال أن نسخة #كأس_العالم في #قطر ستكون استثنائية فهي كذلك ..

لم تعد مهرجانا كرويا كما درجت العادة ، بل تحوّلت إلى مهرجان كروي ثقافي تراثي قيمي ..

هنا ..

رئيس #الفيفا إنفانتينو برفقة أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يشارك في عرضة #هل_قطر بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري .. pic.twitter.com/cvnoBEtEjT — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 17, 2022

صاحب السمو في #عرضة_هل_قطر



تاج السمو والفخر pic.twitter.com/7fehsDoLEQ — جاسم سلمان (@jassimsalman) December 17, 2022

#العيد_الوطني

عرضة هل قطر ، أصالة وفخر واعتزاز 🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/iUMvx7swAs — د. هيا محمد الدرهم (@halderhem) December 17, 2022

رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الاوروبي يشاركون في عرضه هل قطر 😍

pic.twitter.com/ZQPv3cbq3n — Ayf 🇦🇷🇶🇦 (@Afakhroo_) December 17, 2022

ويتزامن اليوم الوطني لدولة قطر مع استضافة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: RT