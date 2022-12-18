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عرضة "هل قطر" بمشاركة الأمير.. تتصدر "تويتر"

أخبار العالم العربي

عرضة
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تفاعل رواد موقع "تويتر" بعرضة "هل قطر" الرقص بالسيوف، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد، ووالده إلى جانب قيادات سياسية ورياضية دولية في أحد أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في قطر.

وأظهرت مقاطع فيديو، أمير دولة قطر مشاركا في عرضة "هل قطر"، التي أقيمت في مدينة لوسيل، عصر أمس السبت، متوسطا عددا ممن شاركوه العرضة.

وأشاد رواد مواقع التواصل بمشاركة الأمير أبناء وطنه في عرضة هل قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

ووصف آخرون عرضة "هل قطر"، "أصالة وفخر واعتزاز".

وعلق مغرد: "عزّنا وفخرى المفدى يشارك في عرضة هل قطر".

وعلق آخر: "عندما يقال أن نسخة كأس العالم في قطر ستكون استثنائية فهي كذلك .. لم تعد مهرجانا كرويا كما درجت العادة ، بل تحوّلت إلى مهرجان كروي ثقافي تراثي قيمي".

ويتزامن اليوم الوطني لدولة قطر مع استضافة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: RT

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