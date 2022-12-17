السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم السبت، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم الأحد الموافق 24 -5 - 1444 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض".

وأضاف الديوان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: وسائل إعلام سعودية