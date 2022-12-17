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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
Globallookpress
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم السبت، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم الأحد الموافق 24 -5 - 1444 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض".

وأضاف الديوان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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