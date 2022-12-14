مصر.. عائلة السادات تفقد أحد أفرادها

أعلن عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، وفاة السيدة عائشة السادات شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات اليوم الأربعاء.

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وقال عفت السادات إنه تم تشييع الجثمان من مسجد الخلفاء الراشدين ولم يتم تحديد موعد العزاء.

وفي فبراير الماضي توفيت نادية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم تشييع الجنازة من مسجد السلام في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأعلن النائب كريم طلعت السادات، خلال بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة عمته، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي نادية عصمت السادات في ذمّة الله، وتُشيَّع الجنازة غدا من جامع السلام في مدينة نصر، بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء.

المصدر: القاهرة 24