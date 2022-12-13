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مصر.. وفاة حفيد المشير طنطاوي بشكل مفاجئ (صورة)

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مصر.. وفاة حفيد المشير طنطاوي بشكل مفاجئ (صورة)
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توفي محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، ونشرت مدرسة جلوبال "باراديم الدولية" في مصر صورة الطالب.

مصر.. وفاة حفيد المشير طنطاوي بشكل مفاجئ (صورة)
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وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما
وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما

ونشرت المدرسة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عزاء للطفل. ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

من جانبه، أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفاة محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال بكري عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء: "رحم الله الطالب محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد الراحل العظيم المشير محمد حسين طنطاوي، ونجل المستشار إيهاب، تم تشييع الجثمان الطاهر اليوم وسيقام العزاء غدا بمسجد المشير، الملاك الصغير فاضت روحه إلي بارئها فجأة؛ ليلحق بفقيدنا الكبير جده، طيب الله ثراه".

يذكر أن المشير طنطاوي توفي في سبمتبر من العام 2021 عن عمر ناهز 85 عاما.

المصدر: القاهرة 24 + RT

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