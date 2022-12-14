وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس المجلس الوطني السابق، وعضو لجنة "فتح" المركزية وأحد مؤسسيها، سليم الزعنون (أبو الأديب)، الذي توفي اليوم الأربعاء في عمّان، عن عمر 89 عاما.

ونعى الرئيس عباس الفقيد إلى أبناء الشعب، بحسب وكالة أنباء "وفا"، "مثنيا على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال."

وأشار عباس إلى أن "الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف."

وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه بالنضال، أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء الشعب الفلسطيني وكافة أحرار العالم.

المصدر: وفا